В Туле пройдет хакатон TulaHackDays2023 с призовым фондом в 700 тысяч рублей

На хакатоне TulaHackDays2023 участники прокачают навыки в области IT и

искусственного интеллекта, научатся командной работе, смогут обменяться опытом с единомышленниками и добавить в свое портфолио новый проект.

Организатор — Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Соревнования пройдут по двум темам. Это реальные задачи, которые необходимо решать органам исполнительной власти Тульской области:

Идентификация фрагментов изображения с применением технологии искусственного интеллекта;

Разработка кроссплатформенного приложения по подготовке искового заявления.

Общий призовой фонд в 2023 году составляет 700 тысяч рублей и будет распределен между командами в соответствие набранным баллам. Призовые места займут 3 команды в каждой тематике. Всего — 6 победителей.

Первое место: 170 тысяч рублей.

Второе место: 110 тысяч рублей.

Третье место: 70 тысяч рублей.

Наиболее интересные проекты команд, не ставших победителями, могут быть дополнительно рассмотрены для дальнейшего сотрудничества.

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области приглашает молодых инженеров, разработчиков и программистов от 18 до 35 лет принять участие в хакатоне, проявить свой талант и внести вклад в развитие информационных технологий в России.

Для этого нужно собрать команду от двух до пяти человек и пройти регистрацию на сайте Госуслуг до 29 ноября по ссылке — https://clck.ru/36arJM. Количество мест ограничено: 12 команд смогут принять участие онлайн и 12 — офлайн.

Площадка хакатона — Институт передовых информационных технологий Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

Формат проведения: офлайн и/или онлайн.

Дополнительная информация о хакатоне и условиях участия доступна на сайте проекта — https://tulahackdays.ru/.