Туляк расторг договор с автошколой и отсудил компенсацию в 15 тысяч рублей

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Житель Тулы обратился в Роспотребнадзор с требованием о расторжении договора с автошколой ЧУ ДПО «ЮАШ Юлия».

Как рассказали в ведомстве, изначально туляк пытался вернуть оплаченные средства за обучение через заведение. В автошколе ему отказали.

– Поданный Управлением в защиту прав потребителя иск о взыскании денежных средств, понесенных убытков, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворен. В пользу потребителя присуждена денежная сумма более 15 тыс. руб., – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.