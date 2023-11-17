  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк расторг договор с автошколой и отсудил компенсацию в 15 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк расторг договор с автошколой и отсудил компенсацию в 15 тысяч рублей
Фото из архива Myslo

Туляк расторг договор с автошколой и отсудил компенсацию в 15 тысяч рублей

Изначально учреждение отказалось возвращать деньги за обучение.

Житель Тулы обратился в Роспотребнадзор с требованием о расторжении договора с автошколой ЧУ ДПО «ЮАШ Юлия».

Как рассказали в ведомстве, изначально туляк пытался вернуть оплаченные средства за обучение через заведение. В автошколе ему отказали.

– Поданный Управлением в защиту прав потребителя иск о взыскании денежных средств, понесенных убытков, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворен. В пользу потребителя присуждена денежная сумма более 15 тыс. руб., – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

сегодня, в 20:13 +1
Другие статьи по темам
Место
Управление Роспотребнадзора по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли совмещать вакцины от гриппа и кори
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли совмещать вакцины от гриппа и кори
В Туле пройдет хакатон TulaHackDays2023 с призовым фондом в 700 тысяч рублей
В Туле пройдет хакатон TulaHackDays2023 с призовым фондом в 700 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.