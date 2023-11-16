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Техника для заработка, а на стоянку денег нет? На ул. Ложевой тракторами «убили» газон

Техника для заработка, а на стоянку денег нет? На ул. Ложевой тракторами «убили» газон

Туляки обратили внимание на три трактора, которые припарковались прямо на газоне.

Очевидцы сфотографировали «трех богатырей» прямо на газоне по ул. Ложевой (фактический адрес — ул. Кирова, 23) неподалеку от ТЦ «Лагуна». 

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— Многострадальный газон! — пишут активисты «Свободной Тулы». — Территория эта городская и потому «ничейная». На газоне постоянно паркуются машины, но если раньше это были легковушки, то последние пару лет там ставят грузовики и спецтехнику. То есть люди на этих транспортных средствах зарабатывают деньги, а за стоянку платить не хотят. Почему? А потому что могут! Город вообще и Пролетарский район в частности никак не реагируют на многолетние просьбы газон защитить. УАТН на место выходит, нарушителей штрафует, но желание поставить своё корыто в грязь бесплатно превозмогает риск заплатить 2000 руб. в городской бюджет.

По словам активиста Артема Замотина, в сентябре он обращался в аккаунт главы администрации Тулы. 

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— Сейчас ноябрь, — пишет Замотин. — Если глава администрации распорядился поставить полусферы в сентябре, значит, исполнители не выполнили его распоряжение.

Артем Замотин рассказал Myslo, что уже не раз обращался в администрацию по поводу незаконной парковки на этом газоне.

– Почти на всех фото – оранжевый КамАЗ. Он сломал бордюрный камень со стороны проезжей части, раскатал колею в земле. УАТН не смогло его не могло привлечь, потому что КамАЗ этот не поставлен на учёт новым владельцем, он ездит со старыми номерами. Сами сотрудники УАТН не сообщили в ГИБДД, чтобы установить настоящего владельца. Пришлось писать мне. Теперь этот КамАЗ реже появляется на газоне. Но там и без него грузовиков хватает. И не только грузовиков:

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А вот скрины обращений:

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Автор:
сегодня, в 10:30 +3
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