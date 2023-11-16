Техника для заработка, а на стоянку денег нет? На ул. Ложевой тракторами «убили» газон

Очевидцы сфотографировали «трех богатырей» прямо на газоне по ул. Ложевой (фактический адрес — ул. Кирова, 23) неподалеку от ТЦ «Лагуна».

— Многострадальный газон! — пишут активисты «Свободной Тулы». — Территория эта городская и потому «ничейная». На газоне постоянно паркуются машины, но если раньше это были легковушки, то последние пару лет там ставят грузовики и спецтехнику. То есть люди на этих транспортных средствах зарабатывают деньги, а за стоянку платить не хотят. Почему? А потому что могут! Город вообще и Пролетарский район в частности никак не реагируют на многолетние просьбы газон защитить. УАТН на место выходит, нарушителей штрафует, но желание поставить своё корыто в грязь бесплатно превозмогает риск заплатить 2000 руб. в городской бюджет.

По словам активиста Артема Замотина, в сентябре он обращался в аккаунт главы администрации Тулы.

— Сейчас ноябрь, — пишет Замотин. — Если глава администрации распорядился поставить полусферы в сентябре, значит, исполнители не выполнили его распоряжение.

Артем Замотин рассказал Myslo, что уже не раз обращался в администрацию по поводу незаконной парковки на этом газоне.

– Почти на всех фото – оранжевый КамАЗ. Он сломал бордюрный камень со стороны проезжей части, раскатал колею в земле. УАТН не смогло его не могло привлечь, потому что КамАЗ этот не поставлен на учёт новым владельцем, он ездит со старыми номерами. Сами сотрудники УАТН не сообщили в ГИБДД, чтобы установить настоящего владельца. Пришлось писать мне. Теперь этот КамАЗ реже появляется на газоне. Но там и без него грузовиков хватает. И не только грузовиков:

А вот скрины обращений: