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Тульские художники пишут картины для украшения стен онкологического диспансера

Тульские художники пишут картины для украшения стен онкологического диспансера

Более 100 работ, несущих заряд позитива, насыщенных энергией солнца и жизни, будут переданы в дар онкоцентру Тульской области.

Совсем скоро в Туле откроется новый онкологический центр. Онкоцентр в Туле на Калужском шоссе начали строить в 2020 году при поддержке Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 

Строительство обошлось в 10 млрд рублей и закончится раньше строка: ориентировочно в середине декабря центр начнет принимать пациентов. Огромное современное здание, оснащенное первоклассным оборудованием, включает поликлиники, стационар, сверкает стеклом, хромом и великолепной отделкой.

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— Но в этих дизайнерских стенах должно быть еще и красиво, — убеждена тульская художница Жанна Цинман. — И поэтому по поручению губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и министерства культуры Тульской области художественное отделение колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского выполняет важное и ответственное задание — украсить стены центра живыми художественными работами.

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— Преподаватели колледжа, все члены Союза художников России, и их студенты, будущие художники-живописцы, скульпторы и дизайнеры слаженной командой трудятся над ответственным заданием. Более 100 работ (пейзажи, натюрморты), выполненных в декоративном ключе, несущих заряд позитива, насыщенных энергией солнца и жизни, будут переданы в дар онкоцентру Тульской области.

Молодые художники, ощущая свою ответственность перед страной в сложный для неё период, трудятся с удовольствием. И как отмечают их наставники, многие работы вполне достойно смотрелись бы на любой молодёжной художественной выставке.

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Автор:
16 ноября, в 10:10 +3
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Люди
Жанна Цинман
Место
Тула

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