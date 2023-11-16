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Алексей Дюмин принял участие в совещании Совета Безопасности РФ
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин принял участие в совещании Совета Безопасности РФ

Обсуждали меры обеспечения безопасности населения.

Совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа прошло сегодня, 16 ноября. В нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Как сообщили в региональном правительстве, совещание проходило под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. В ходе заседания обсудили дополнительные меры по нейтрализации биологических угроз в условиях военно-биологической деятельности США и их союзников на территории Украины. Сделан акцент на массовые проявления внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению ранее неизвестных заболеваний.

— Органам публичной власти указано на необходимость обеспечения антитеррористической защищенности биологически опасных объектов, развивать систему мониторинга биологических рисков, предупреждения и устранения биологических угроз, нейтрализации последствий их применения. Поручено обеспечить работу постов радиационного и химического наблюдения, расширить производства отечественных вакцин и лекарств против инфекций. Поставлены задачи по расширению охвата населения, включая мигрантов и беженцев, вакцинацией, а также по повышению биологической защищенности объектов животноводства, — рассказали в пресс-службе правительства области.

Также рассмотрели меры по обеспечению безопасности населения: социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры в условиях диверсионной активности и роста террористических атак со стороны Украины.

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