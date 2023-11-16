Главой администрации Донского официально избран Сергей Кулик

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Ранее он был заместителем главы администрации по жизнеобеспечению.

Члены Собрания депутатов города Донского проголосовали на выборах нового сити-менеджера. Этот пост занял Сергей Кулик, который до этого курировал в администрации вопросы жизнеобеспечения.

Выступая перед конкурсной комиссией, Сергей Кулик заявил, что намерен развивать социальную сферу, ЖКХ, увеличить поддержку спорта, направить дополнительные средства на ремонт нескольких объектов, которые не набрали достаточное количество голосов для победы в программе «Народный бюджет».

Конкуренцию в борьбе за кресло главы администрации Сергею Кулику составил Антон Матвеев. Он предложил сосредоточить усилия на увеличении привлекательности Донского в сфере туризма, а также на развитии малого и среднего предпринимательства, спорта и молодежной политики.

Большинство голосующих поддержали кандидатуру Сергея Кулика. Напомним, предыдущий глава администрации Донского Руслан Бутов перешёл на аналогичную должность в Новомосковск, сменив на этом посту Алексея Бирюлина. О новом назначении Бирюлина пока ничего не известно.