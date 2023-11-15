Wildberries ввел новые правила после проверки Генпрокуратуры

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Теперь покупатели не обязаны проверять товар при получении.

После визита надзорных органов Wildberries изменил около 20 правил торговли внутри маркетплейса. Об этом сообщает «РБК».

В частности, исключена проверка качества товара при получении. А еще покупатель может требовать замену в более короткие сроки. Дата возврата продукции будет определяться моментом отказа от нее. Срок доставки можно продлить только после согласования с покупателем.

Кроме того, можно отказаться от продукции без всяких санкций. Возмещать расходы в случае возврата товара надлежащего качества необходимо только при низком проценте выкупа, значительном расстоянии доставки и его хрупкости.

Напомним, Генпрокуратура заинтересовалась маркетплейсом, когда он ввел комиссию от покупки в размере 3% держателям карт платежных систем Visa и Mastercard.