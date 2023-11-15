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Wildberries ввел новые правила после проверки Генпрокуратуры
Фото из архива Myslo

Wildberries ввел новые правила после проверки Генпрокуратуры

Теперь покупатели не обязаны проверять товар при получении.

После визита надзорных органов Wildberries изменил около 20 правил торговли внутри маркетплейса. Об этом сообщает «РБК».

В частности, исключена проверка качества товара при получении. А еще покупатель может требовать замену в более короткие сроки. Дата возврата продукции будет определяться моментом отказа от нее. Срок доставки можно продлить только после согласования с покупателем.

Кроме того, можно отказаться от продукции без всяких санкций. Возмещать расходы в случае возврата товара надлежащего качества необходимо только при низком проценте выкупа, значительном расстоянии доставки и его хрупкости.

Напомним, Генпрокуратура заинтересовалась маркетплейсом, когда он ввел комиссию от покупки в размере 3% держателям карт платежных систем Visa и Mastercard.

сегодня, в 17:48 +2
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