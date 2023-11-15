В Тульской области женщина за рулем Opel сбила мужа и скрылась с места ДТП

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Суд вынес приговор по этому делу.

В Кимовском районе мировой судья рассмотрел дело об оставлении места ДТП. Обвиняемой проходила жительница Кимовска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

Установлено, что вечером 6 октября в районе дома № 8 по улице Павлова женщина, находясь за рулем автомобиля Opel Mokka, сбила своего супруга и оставила место ДТП. Мужчина получил телесные повреждения.

Постановлением мирового судьи женщина признана виновной в оставлении места аварии. Ее лишили водительских прав на один год.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.