В Тульской области женщина за рулем Opel сбила мужа и скрылась с места ДТП

В Кимовском районе мировой судья рассмотрел дело об оставлении места ДТП. Обвиняемой проходила жительница Кимовска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.
Установлено, что вечером 6 октября в районе дома № 8 по улице Павлова женщина, находясь за рулем автомобиля Opel Mokka, сбила своего супруга и оставила место ДТП. Мужчина получил телесные повреждения.
Постановлением мирового судьи женщина признана виновной в оставлении места аварии. Ее лишили водительских прав на один год.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.