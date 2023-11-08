Ремонт дороги на ул. Некрасова планируют закончить до 20 ноября

Ранее Myslo писал, что в Туле на ул. Некрасова из-за ремонта дороги водителям приходится объезжать люки по встречке. Туляки жаловались, что асфальт срезали больше двух недель назад, но до сих пор не уложили.
В управлении по транспорту и дорожному хозяйству рассказали Myslo, что на данный момент полностью завершены работы по уширению участка дороги на пересечении ул. Некрасова и ул. Оборонной, уложен выравнивающий слой асфальтового покрытия.
— Сейчас ведутся работы по установке бортового камня, поднятию люков смотровых колодцев, обустройству пешеходных коммуникаций и парковочных карманов.
В ближайшее время запланированы работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул. Некрасова, — добавили в администрации.
Ремонт планируется завершить до 20 ноября.