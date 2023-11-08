  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ремонт дороги на ул. Некрасова планируют закончить до 20 ноября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ремонт дороги на ул. Некрасова планируют закончить до 20 ноября
Фото Алексея Пирязева.

Ремонт дороги на ул. Некрасова планируют закончить до 20 ноября

Администрация Тулы ответила на жалобу нашего читателя.

Ранее Myslo писал, что в Туле на ул. Некрасова из-за ремонта дороги водителям приходится объезжать люки по встречке. Туляки жаловались, что асфальт срезали больше двух недель назад, но до сих пор не уложили.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству рассказали Myslo, что на данный момент полностью завершены работы по уширению участка дороги на пересечении ул. Некрасова и ул. Оборонной, уложен выравнивающий слой асфальтового покрытия.

— Сейчас ведутся работы по установке бортового камня, поднятию люков смотровых колодцев, обустройству пешеходных коммуникаций и парковочных карманов.

В ближайшее время запланированы работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул. Некрасова, — добавили в администрации.

Ремонт планируется завершить до 20 ноября.

Галерея
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф:
сегодня, в 11:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт дороги

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мошенники заставили туляка продать автомобиль и перевести им более 4 млн рублей
Мошенники заставили туляка продать автомобиль и перевести им более 4 млн рублей
Еще один участник «симпозиума» нарушителей парковки на ул. Каминского получил штраф
Еще один участник «симпозиума» нарушителей парковки на ул. Каминского получил штраф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.