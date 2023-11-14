За 8 месяцев в Тульскую область приехало почти три тысячи таджиков и больше тысячи армян

Фото из архива Myslo.

В январе–августе 2023 года миграционный прирост населения в Тульской области составил 4298 человек (за аналогичный период прошлого года наблюдалась миграционная убыль — 2320 человек).

По данным Туластата, прирост населения за счет миграции с государствами-участниками СНГ увеличился на 2400 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2743 человека.

Положительный баланс обмена населением с другими субъектами в пределах России составил 890 человек. Число переселений внутри области стало меньше на 1386 человек (на 14,2%).

За 8 месяцев текущего года в Тульскую область прибыли 2757 таджиков, 1157 армян и 1097 вьетнамцев. Подробнее — в таблице: