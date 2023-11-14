Почти TEDx: как в оружейной столице прошел первый VK Лекторий

Фото Алексея Пирязева

12 ноября в Туле прошел первый VK Лекторий. Представители самой популярной в России соцсети провели мероприятие в стиле TED talks. Формат этих лекций предусматривает не только познавательную информацию, но и харизму выступающего, смелую подачу.

В списке лекторов — известные блогеры, эксперты: тренер по речи Седа Каспарова, нутрициолог Ирина Писарева, директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков, историк моды Анатоль Вовк и стендап-комик Евгений Чебатков. В воскресный вечер посмотреть на выступления ярких лекторов собралось немало гостей.

Открыла лекторий тренер по речи и публичным выступлениям Седа Каспарова. Она сразу задала крутой и мощный посыл из серии: «Если не вы, то кто?»

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Продолжила лекторий Ирина Писарева. Нутрициолог, автор книги о правильном питании, затронула актуальные темы. «Мы — то, что мы едим» — безусловно, «мастхев» сегодняшнего дня.

Далее прошло мотивационное выступление Константина Сидоркова — руководителя музыкальных и событийных проектов соцсети. Он рассказал, что VK Лекторий — новый формат, который вышел из VK Феста и приходит в регионы.

— Мы стараемся делать проекты не только в Москве и Питере. Наша миссия — привозить продукт в регионы России. Делать не только легкую бюджетную версию, а привести проект во всей красе: с классными спикерами, продакшеном.

VK Лекторий по сути — VK Фест, только в миниатюре. Сегодня тестовая площадка — Тула.

Затем директор «Октавы» Дмитрий Барсенков рассказал о своем опыте создания индустриального кластера в регионе. Мы не могли не узнать у Дмитрия, как кластеру удалось стать первой площадкой, в которую зашли VK.

— Мы давно дружим с «ВК», они наши партнеры. Коллеги посмотрели на регионы, где хорошо развивается продукт, и выбрали «Октаву». Нам нравится этот формат. Мы неоднократно его проводили и продолжим в том же духе.

Познакомились с нашими сегодняшними спикерами поближе. Возможно, кто-то из них приедет в Тулу с индивидуальным выступлением.

Вишенкой на торте, а точнее — на «маффине», стало выступление стендапера Евгения Чебаткова. Комик буквально «порвал зал» своими шутками.

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Глас народа

Традиционно Myslo поговорил с туляками о том, какие у них впечатления от мероприятия.

Юлия Круподерова (справа):

Фото Александра Воронина.

— Узнала о мероприятии из телеграм-канала «Первомайка». Сразу же подтянула подругу! Очень понравилось! Радует, что были известные лекторы из разных областей. Тяжело выделить кого-то одного. Но очень впечатлил Анатоль Вовк с историей о русской моде. Но самая крутая лекция — с Чебатковым! Ощущение, что были и не на лекции вовсе, а на стендапе.

Наталия Зырянова:



Фото Александра Воронина.

— Узнала из телеграм-канала Анатоля Вовка. Слежу за ним. Была цель посетить его лекцию, но понравились и выступления остальных. Очень приятно о культуре речи рассказывала Седа Каспарова. Эмоционально, красиво, приятно, артистично, вдохновляюще и позитивно. Здорово устроен формат самого мероприятия. Внимание публики было сохранено от начала до самого конца.

Наталья Маланий:



— О Лектории узнала от дочери, она мне скинула ссылку в соцсети «ВКонтакте». В восторге от Седы! Впервые слышу так много полезной информации. Буду использовать. Понравился своеобразный молодой человек, который интересно рассказывал о стиле и моде. Ну и стендапер, конечно. Шутка про чихуахуа запомнилась надолго!

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