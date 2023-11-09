Парковку на площади «подрежут» из-за катка: где поставить машину в центре Тулы в новогодние праздники

Фото из архива Myslo

С 13 ноября на время монтажа и работы катка количество мест на площади Ленина уменьшится на 91.

Сейчас в историческом центре Тулы организовано 837 парковочных мест. Пространства выделены на пл. Ленина, ул. Советской, улицах Менделеевской, Благовещенской, в Черниковском, Благовещенском и Союзном переулках и др.

С 13 ноября на время монтажа и работы Губернского катка количество мест на площади Ленина уменьшится на 91. Но в целом число парковок в центре города администрация увеличит.

По информации городских властей, для удобства жителей и гостей города с 30 декабря по 8 января будут организованы дополнительные парковочные места. Откроют вторую и третью парковки у здания правительства Тульской области (182 места) и Городского концертного зала (197 мест).

Парковочное пространство на площади Ленина с 30 декабря по 1 января работать не будет. В эти дни можно воспользоваться другими парковками в центре города. Подробная информация размещена здесь.

В выходные и праздничные дни парковочные пространства работают бесплатно.

В администрации отметили, что общее количество парковочных мест в центре Тулы увеличилось. До закрытия парковочного пространства между ул. Союзной и ул. Благовещенской в историческом центре Тулы было доступно 592 парковочных места. С учетом работы катка на площади Ленина тулякам и гостям города будет доступно порядка 750 мест.