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Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер
Фото Дмитрия Дзюбина.

Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

Будьте осторожны.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 ноября с сохранением до 21.00 местами в регионе сохранится усиление южного ветра. Порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.

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Фотограф:
сегодня, в 09:27 +1
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