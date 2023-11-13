Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

Фото Дмитрия Дзюбина.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 13 ноября с сохранением до 21.00 местами в регионе сохранится усиление южного ветра. Порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.