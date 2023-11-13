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Какие дома Тулы останутся без света 14 ноября

Какие дома Тулы останутся без света 14 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Вяземская, 18,
  • Демидовская плотина, 13, 13-а,
  • ул. 1-й Южный пр-д, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 8-16 (чётн.), 8-а,
  • 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
  • ул. Пирогова 31-35 (нечётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 46,
  • ул. Глеба Успенского, 20,
  • ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а,
  • ул. Жуковского, 60-66 (чётн.), 49-55 (нечётн.),
  • пр-т Ленина, 49,
  • ул. Станиславского, 62, 66, 70,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 14,
  • ул. Котовского, 22,
  • ул. Лазо, 14,
  • Мясново: ул. Санаторная, 9-б,
  • Одоевское шоссе, 67,
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 45-а, 64-а,
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 2,
  • ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.),
  • п Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23 (нечётн.),
  • ул.  Железнодорожная, 18-28, 1, 24-а, 27-а, 28-а, 28-б,
  • ул. Шевченко, 63, 65,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 81-87 (нечётн.).
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