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Приставы списали с банковского счёта туляка крупный долг по алиментам
Фото из архива Myslo

Приставы списали с банковского счёта туляка крупный долг по алиментам

Мужчина задолжал своей восьмилетней дочери больше 300 тысяч рублей.

В профильном отделении судебных приставов находится производство о взыскании с 32-летнего жителя областного центра крупного долга по алиментам на содержание восьмилетней дочери.

Нерадивый отец беспечно относился к своим родительским обязанностям – сумма задолженности составила 317 тысяч рублей.

Приставам пришлось вынести постановление об аресте денежных средств, лежащих на банковском счёте должника. В итоге долг был погашен, а чтобы не допустить повторения ситуации, мужчина устроился на официальную работу.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 +2
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