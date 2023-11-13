Приставы списали с банковского счёта туляка крупный долг по алиментам

В профильном отделении судебных приставов находится производство о взыскании с 32-летнего жителя областного центра крупного долга по алиментам на содержание восьмилетней дочери.
Нерадивый отец беспечно относился к своим родительским обязанностям – сумма задолженности составила 317 тысяч рублей.
Приставам пришлось вынести постановление об аресте денежных средств, лежащих на банковском счёте должника. В итоге долг был погашен, а чтобы не допустить повторения ситуации, мужчина устроился на официальную работу.