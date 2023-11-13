Тульский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам услуг такси и каршеринга

С 13 по 24 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проконсультируют всех желающих по вопросам, посвященным защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.
Специалисты готовы ответить на вопросы клиентов и предпринимателей, разъяснить правила перевозки пассажиров и багажа, деятельности агрегаторов такси. Звонки принимаются по следующим телефонам:
- в Туле – 55-55-50, 22-33-51,
- в Алексине – 8(48753)4-09-30,4-13-41,
- в Новомосковске – 8(48762)6-51-68, 6-10-28,
- в Суворове – 8(48763)2-48-96,
- в Щекино – 8(48751)5-35-37, 5-89-95,
- в Ефремове – 8(48741)6-31-81.
Помимо того, граждане могут обратиться за консультацией по телефону круглосуточного Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43.