Тульский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам услуг такси и каршеринга

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Специалисты расскажут жителям, как выбрать безопасного исполнителя и отстоять свои права, если что-то пойдёт не так.

С 13 по 24 ноября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проконсультируют всех желающих по вопросам, посвященным защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Специалисты готовы ответить на вопросы клиентов и предпринимателей, разъяснить правила перевозки пассажиров и багажа, деятельности агрегаторов такси. Звонки принимаются по следующим телефонам:

в Туле – 55-55-50, 22-33-51,

в Алексине – 8(48753)4-09-30,4-13-41,

в Новомосковске – 8(48762)6-51-68, 6-10-28,

в Суворове – 8(48763)2-48-96,

в Щекино – 8(48751)5-35-37, 5-89-95,

в Ефремове – 8(48741)6-31-81.

Помимо того, граждане могут обратиться за консультацией по телефону круглосуточного Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43.