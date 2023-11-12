В Алексинском районе перезахоронили останки 21 красноармейца

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Они были обнаружены в сентябре текущего года поисковиками отрядов «Штурм» и «Они сражались за Родину».

В д. Борисово Алексинского района состоялась церемония перезахоронения останков 21 бойца и командира Красной армии, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками осенью 1941-го года.

Тогда яростное сопротивление советских войск на алексинском направлении не дало осуществить план вермахта по полному окружению Тулы. Благодаря массовому героизму бойцов и командиров Красной армии враг был остановлен, а затем и отброшен. Эта победа далась дорогой ценой: более 12 тысяч красноармейцев навсегда остались в алексинской земле.

В сентябре поисковиками отрядов «Штурм» и «Они сражались за Родину» совместно с СУ СК РФ по Тульской области велись работы в с. Бунырёво, где в конце ноября 1941 года бойцы 830-го полка 238-й стрелковой дивизии сдерживали натиск превосходящих сил вермахта.