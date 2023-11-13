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Погода в Туле 13 ноября: дожди и до семи градусов тепла
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 13 ноября: дожди и до семи градусов тепла

Синоптики обещают низкое атмосферное давление.

В понедельник в регионе будет облачно. Ожидаются дожди (до 6 мм за сутки). Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью — от +1 до +6 градусов тепла, днём — от +2 до +7. Атмосферное давление низкое — 730-735 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +4
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