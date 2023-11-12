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Где в Туле не будет электроэнергии 13 ноября

Где в Туле не будет электроэнергии 13 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. М. Горького, 27-а, 31-а, 33, 33-а, 33-в, 33-д,
  • ул. Вяземская, 17, 18,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. Сойфера, 27, 29,
  • ул. Мосина, 21, 19,
  • ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20,
  • ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а,
  • ул. Глеба Успенского, 20,
  • ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а,
  • ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1,
  • пр-т Ленина, 49,
  • ул. Л. Толстого 74-106 (чётн.)
  • ул. М. Смирнова 1-31 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • Хлебная площадь, 5-а, 8, 13-18, 15-а, 18-а,
  • ул. Оборонная, 40/1,
  • п. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
  • ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
  • 13-й пр-д, 20-23,
  • Мясново: ул. В. Студёнка, 21-67 (нечётн.), 26-72 (чётн.),
  • ул. Переходная, 2-а,
  • ул. Н. Студёнка, 29-61 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 
  • 5-й Полюсный пр-д, 1-13 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 2-6 (чётн.),
  • 10 пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 40-48 (чётн.), 21. 
вчера, в 21:21 +3
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