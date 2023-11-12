Где в Туле не будет электроэнергии 13 ноября

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. М. Горького, 27-а, 31-а, 33, 33-а, 33-в, 33-д,
- ул. Вяземская, 17, 18,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Сойфера, 27, 29,
- ул. Мосина, 21, 19,
- ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20,
- ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а,
- ул. Глеба Успенского, 20,
- ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а,
- ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1,
- пр-т Ленина, 49,
- ул. Л. Толстого 74-106 (чётн.)
- ул. М. Смирнова 1-31 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- Хлебная площадь, 5-а, 8, 13-18, 15-а, 18-а,
- ул. Оборонная, 40/1,
- п. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
- ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
- 13-й пр-д, 20-23,
- Мясново: ул. В. Студёнка, 21-67 (нечётн.), 26-72 (чётн.),
- ул. Переходная, 2-а,
- ул. Н. Студёнка, 29-61 (нечётн.), 10-60 (чётн.),
- 5-й Полюсный пр-д, 1-13 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 2-6 (чётн.),
- 10 пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
- 18-й пр-д, 40-48 (чётн.), 21.