В Туле утвердили охранное обязательство на исторический памятник на ул. Металлистов

Фото Алексея Пирязева

К лету следующего года должна быть разработана научно-проектная документация для реставрации.

Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия утвердила охранное обязательство на исторический памятник – дом, расположенный по адресу: ул. Металлистов, 4-А.

Согласно этому документу, собственник здания обязан провести работы по его восстановлению и реставрации, а также принять все меры к сохранению объекта и поддержанию его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

Разработка научно-проектной документации по реставрации должна быть завершена к июню 2024 года, а все работы пройдут с июля 2024 по июль 2026 года. Полный текст документа можно найти тут.