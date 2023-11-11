Тулячка Дарья Абрамова вышла в финал чемпионата России по боксу

Федерация бокса Тульской области.

Ей предстоит бой с Людмилой Воронцовой из Московской области.

10 ноября Дарья Абрамова вышла в финал чемпионата России по боксу среди женщин. Об этом сообщили в Федерации бокса Тульской области.

Соревнования проходят в Уфе. Тулячка Дарья Абрамова выступает в категории до 57 килограммов. Единогласным решением судей она выиграла бой у Евгении Лочкановой из города Копейска Челябинской области.

— В решающем поединке Дарье Абрамовой будет противостоять ее самая принципиальная соперница — Людмила Воронцова, представляющая Московскую область и Республику Бурятия. Она в полуфинале была сильнее Евгении Саввиной из Санкт-Петербурга, — рассказали в Федерации бокса Тульской области.

Финальные бои чемпионата страны состоятся сегодня, в субботу, 11 ноября.