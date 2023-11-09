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Супергерой, доярка, земледел: названы необычные и редкие вакансии в Тульской области

Супергерой, доярка, земледел: названы необычные и редкие вакансии в Тульской области

Подборку предоставил портал hh.ru.

По данным сайта hh.ru, за последний месяц в Тульской области открыто более 12 000 вакансий. Среди привычных специальностей можно найти и крайне неординарные.

Топ-10:

  1. Супергерой в команду «Сила Икс» — от 60 000 до 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88832982
  2. Замерщик помещений — от 80 000 до 160 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88273812
  3. Выбивальщик отливок — до 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88644200
  4. Кровельщик — до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85857443
  5. Обрубщик литья — от 80 000 до 99 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88643984
  6. Резьбошлифовщик — до 96 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87983878
  7. Земледел — от 70 000 до 82 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86184109
  8. Мастер-сыродел — от 78 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86791406
  9. Термист — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88076395
  10. Доярка/дояр — от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88827093
сегодня, в 11:05 0
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