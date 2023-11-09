Супергерой, доярка, земледел: названы необычные и редкие вакансии в Тульской области

По данным сайта hh.ru, за последний месяц в Тульской области открыто более 12 000 вакансий. Среди привычных специальностей можно найти и крайне неординарные.
Топ-10:
- Супергерой в команду «Сила Икс» — от 60 000 до 180 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88832982
- Замерщик помещений — от 80 000 до 160 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88273812
- Выбивальщик отливок — до 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88644200
- Кровельщик — до 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85857443
- Обрубщик литья — от 80 000 до 99 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88643984
- Резьбошлифовщик — до 96 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87983878
- Земледел — от 70 000 до 82 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/86184109
- Мастер-сыродел — от 78 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86791406
- Термист — от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88076395
- Доярка/дояр — от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88827093