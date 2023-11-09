На ул. Кирова после ДТП один водитель разбил другому нос

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Утром 9 ноября перед пересечением ул. Кирова и ул. Глинки в Туле произошло ДТП — столкнулись две следовавшие в попутном направлении легковушки. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, в процессе выяснения того, кто виноват в аварии, один водитель ударил другого по лицу и повредил нос.

По данным регионального УГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. В свою очередь, в пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о конфликте между водителями и уточнили, что по факту происшествия проводится проверка.

