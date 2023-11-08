Пятеро молодых туляков получат гранты 2,5 млн рублей

Фото Алексея Пирязева

Они одержали победу во втором сезоне Всероссийского конкурса молодежных проектов.

При поддержке Росмолодежи в Туле будут реализованы пять перспективных проектов. Анна Рудова получила 630 тысяч рублей на создание патриотического пространства «Рубеж обороны».

Елизавете Бойцовой выделят полмиллиона рублей на школу вожатых «Малина». Такое же финансирование получит научно-образовательный проект Дмитрия Прохорова «Здоровье будущих врачей».

Денис Андрюшкин откроет Школу шрифтов – на курс «От Каллиграфии до Граффити» ему дадут 600 тысяч рублей. А Андрей Валиев реализует проект «С финансами на «Ты» за 350 тысяч рублей.