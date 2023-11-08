Где в Туле не будет электричества 9 ноября

Публикуем список адресов:
- ул. Фучика, 22,
- ул. М. Тореза, 11-а,
- ул. Тимирязева, 15,
- ул. Колетвинова 1-а, 3,
- ул. Фрунзе, 7,
- п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 4-а, 6-а,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Автомобилистов, 7-а, 4, 4-а, 6,
- Мясново: ул. Переходная, 1, 2, 3; ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 15-а,
- ул. В. Студёнка, 74,
- п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 11-29, 19-а, 23-а, 36.