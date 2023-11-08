  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет электричества 9 ноября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электричества 9 ноября

Где в Туле не будет электричества 9 ноября

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Фучика, 22,
  • ул. М. Тореза, 11-а,
  • ул. Тимирязева, 15,
  • ул. Колетвинова 1-а, 3,
  • ул. Фрунзе, 7,
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1, 3, 4-а, 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Автомобилистов, 7-а, 4, 4-а, 6,
  • Мясново: ул. Переходная, 1, 2, 3; ул. Громова, 28-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 15-а,
  • ул. В. Студёнка, 74,
  • п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 11-29, 19-а, 23-а, 36.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключили электричествоплановые отключения электричестванет света
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сумма экспорта товаров по программе «Сделано в Тульской области» превысила 3,5 млрд рублей
Сумма экспорта товаров по программе «Сделано в Тульской области» превысила 3,5 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.