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Роспотребнадзор возбудил 37 административных дел в отношении тульских медучреждений
Фото freepik.com

Роспотребнадзор возбудил 37 административных дел в отношении тульских медучреждений

Санитарные врачи провели 7 плановых проверок в тульских больницах и нашли нарушения.

Проверки проводились в государственных медучреждениях: ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1», ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы», ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер», ГУЗ «Заокская центральная районная больница», ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1», ГУЗ «Ленинская районная больница», ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр им. В. С. Гумилевской».

Были выявлены нарушения в области генно-инженерной деятельности, санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, обращения с отходами производства и потребления, организации питания.

Всего возбуждено 37 дел по нарушениям в области санитарного законодательства, в том числе 6 дел в отношении юридических лиц.

Медицинским учреждениям выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства.

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Автор:
сегодня, в 10:44 +1
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