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Еще один участник «симпозиума» нарушителей парковки на ул. Каминского получил штраф

Еще один участник «симпозиума» нарушителей парковки на ул. Каминского получил штраф

Очередной фигурант нашей рубрики «Накажи автохама» пообщался с ГИБДД.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «В центре Тулы попал на видео «симпозиум» нарушителей парковки». Еще один водитель понес наказание за нарушение ПДД.

«На улице Каминского города Тулы водитель автомобиля Chevrolet Lacetti осуществил остановку (стоянку) в зоне действия дорожного знака 3.27 „Остановка запрещена“. В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ „Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств“. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор:
сегодня, в 11:03 −1
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