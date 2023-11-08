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Хоккейная «Академия Михайлова» взяла уверенный реванш над «Крыльями Советов»
Фото пресс-службы «Академии Михайлова»

Хоккейная «Академия Михайлова» взяла уверенный реванш над «Крыльями Советов»

Счет в матче — 4:0.

7 ноября «Академия Михайлова» сыграла на домашней арене против «Крыльев Советов». Счёт открыли хозяева на 4-й минуте матча: Яромир Ермаков технично обработал шайбу на синей линии, ушел от соперника и выдал шикарный пас на Матвея Брынцева, который точно попал в цель. Во второй половине периода михайловцы удалились дважды, но надежно отыграли в меньшинстве.

Во второй двадцатиминутке подопечные Вячеслава Уваева отличились два раза. Сначала команда реализовала большинство — Даниил Булыгин мощным броском зарядил в створ, а Матвей Брынцев вовремя оказался на добивании. А за 49 секунд до перерыва Даниил Жураков совершил сольный проход из своей зоны, уверенно обыграл четверых соперников и отправил шайбу в ближнюю девятку — 3:0.

В третьем периоде гости чаще бросали в створ, но Кирилл Зарубин оставил ворота на замке. Туляки же, наоборот, поставили финальную точку в матче — четвертую шайбу забросил Кирилл Колыхалов.

Вячеслав Уваев, главный тренер:

— Мы рады, что взяли реванш. Сложная игра, соперник предложил высокие скорости, борьбу. Мы рады, что выдержали. Понятно, что была неудачная серия. Мы сейчас исправляем ситуацию. Очень плотный график. Нам предстоит ещё одна игра. Надеюсь, что успех вдохновит ребят и мы будем держать эту марку.

В следующей игре «Академия Михайлова» примет на домашнем льду «Академию СКА-Юниор» 9 ноября в 19.00.

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