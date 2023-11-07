В Туле за махинации с землей осудили бывшую сотрудницу администрации и ее 81-летнего сообщника

Фото прокуратуры Тульской области

Министерству имущественных и земельных отношений Тульской области был нанесен ущерб в размере свыше 7,7 млн рублей.

Экс-заведующей муниципального архива и ее 81-летнему сообщнику вынесли приговор. Они признаны виновными в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В период с 28 сентября 2015 года по 16 мая 2016 года заведующая муниципальным архивом (отдела) управления делопроизводства, контроля и архивных работ администрации г. Тулы подменила 4 архивных постановления 1993–1995 годов на фиктивные, где сообщалось о выделении земельных участков ее 74-летнему сообщнику.

Подмену еще девяти постановлений о земельных участках совершило неизвестное лицо. Всего злоумышленник установил право собственности на 13 земельных участков.

Министерству имущественных и земельных отношений Тульской области был нанесен ущерб в размере свыше 7,7 млн рублей.

Бывшей сотруднице администрации вынесли приговор в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Сообщник приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.