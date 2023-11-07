  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет электроэнергии 8 ноября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электроэнергии 8 ноября

Где в Туле не будет электроэнергии 8 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

В среду в оружейной столице обесточат следующие дома:

  • ул. Советская, 112, 110, 106,
  • ул. Пролетарская, 2-а,
  • ул. Дзержинского, 29,
  • ул. П. Морозова, 2-а,
  • ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а,
  • ул. Староникитская, 77,
  • ул. Р. Зорге, 31, 33,
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
  • пер. Лизы Чайкиной, 1, 2,
  • ул. Фучика, 22,
  • ул. М. Тореза, 11-а,
  • Красноармейский пр-т, 26, 28, 30, 32, 34,
  • ул. Сойфера, 23, 25,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. М. Горького, 31-а,
  • п. Ново-Скуратово, 15-27, 29-42, 44, 44-а, 45, 49.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 21:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключили электричествоплановые отключения электричестванет светагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заречье состоялся турнир по самбо
В Заречье состоялся турнир по самбо
Тульского экстремиста с «мёртвой водой» оштрафовали на 400 тысяч рублей
Тульского экстремиста с «мёртвой водой» оштрафовали на 400 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.