Где в Туле не будет электроэнергии 8 ноября

В среду в оружейной столице обесточат следующие дома:
- ул. Советская, 112, 110, 106,
- ул. Пролетарская, 2-а,
- ул. Дзержинского, 29,
- ул. П. Морозова, 2-а,
- ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а,
- ул. Староникитская, 77,
- ул. Р. Зорге, 31, 33,
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32,
- пер. Лизы Чайкиной, 1, 2,
- ул. Фучика, 22,
- ул. М. Тореза, 11-а,
- Красноармейский пр-т, 26, 28, 30, 32, 34,
- ул. Сойфера, 23, 25,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. М. Горького, 31-а,
- п. Ново-Скуратово, 15-27, 29-42, 44, 44-а, 45, 49.