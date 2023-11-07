Тульского экстремиста с «мёртвой водой» оштрафовали на 400 тысяч рублей

Фото: Telegram-канал «Тула. Экстремизм»

Мужчина был признан виновным в публичных призывах к экстремизму и терроризму.

Тульский суд вынес приговор 58-летнему туляку, который в сентябре текущего года был задержан за публичные призывы к терроризму и экстремизму.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за публикацию экстремистских материалов в соцсетях, а в его квартире силовики обнаружили пятилитровые бутыли с «мёртвой водой».

По данным Telegram-канала «Тула. Экстремизм», в этот раз, учитывая наличие состава преступления сразу по двум уголовным статьям, суд назначил злоумышленнику крупный штраф – 400 тысяч рублей.