  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Тулу приехали шедевры императорского стеклянного завода: фото - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тулу приехали шедевры императорского стеклянного завода: фото
Фото: пресс-служба правительства Тульской области и Государственного исторического музея

В Тулу приехали шедевры императорского стеклянного завода: фото

В филиале Государственного исторического музея открылась выставка «Шедевры императорского стеклянного завода XIX – начала XX века».

Гостей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила высокую значимость филиала для Тулы — третьей Музейной столицы России.

– Исторический музей в Туле радует туляков и туристов своими выставочными проектами на протяжении нескольких лет. Это уже двенадцатый проект музея в нашем регионе. Тульская область – куратор Национального туристического проекта «Императорский маршрут». Для туляков это прекрасная возможность прикоснуться к истории России и отечественного художественного стеклоделия, – сказала министр.

Галерея
показать все фотографии

В экспозиции – 141 уникальное произведение Императорского стеклянного завода из собрания Отдела керамики и стекла Исторического музея. Это бокалы, кубки, стопки, фужеры, рюмки, кружки, стаканы, подсвечники, вазы, кувшины, штофы, компотницы, крюшонницы, пасхальные яйца и даже уникальный хрустальный напрестольный крест.

Большинство представленных на выставке изделий изготовлено по заказам императорского двора. Выставка продлится до 1 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
тульский филиал ГИМтульский филиал Исторического музеявыставкаэкспозиция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле чиновники отдают старые дома на откуп частникам
В Туле чиновники отдают старые дома на откуп частникам
Туляк украл у сожительницы 950 тысяч рублей
Туляк украл у сожительницы 950 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.