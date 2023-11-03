В Тулу приехали шедевры императорского стеклянного завода: фото

Фото: пресс-служба правительства Тульской области и Государственного исторического музея

Гостей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила высокую значимость филиала для Тулы — третьей Музейной столицы России.

– Исторический музей в Туле радует туляков и туристов своими выставочными проектами на протяжении нескольких лет. Это уже двенадцатый проект музея в нашем регионе. Тульская область – куратор Национального туристического проекта «Императорский маршрут». Для туляков это прекрасная возможность прикоснуться к истории России и отечественного художественного стеклоделия, – сказала министр.

В экспозиции – 141 уникальное произведение Императорского стеклянного завода из собрания Отдела керамики и стекла Исторического музея. Это бокалы, кубки, стопки, фужеры, рюмки, кружки, стаканы, подсвечники, вазы, кувшины, штофы, компотницы, крюшонницы, пасхальные яйца и даже уникальный хрустальный напрестольный крест.

Большинство представленных на выставке изделий изготовлено по заказам императорского двора. Выставка продлится до 1 апреля 2024 года.