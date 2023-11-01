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Туляки о ремонте ул. Кутузова: «Посмотрите, сколько косяков!»
Фото читателя Николая.

Туляки о ремонте ул. Кутузова: «Посмотрите, сколько косяков!»

Местные жители в шоке от такого благоустройства.

Улицу Кутузова в Туле по контракту должны были отремонтировать до 1 сентября, однако работы ведутся до сих пор. Напомним, подрядчиком является печально известный для туляков «Универсалтехком». Эта же фирма всё никак не доведет до финала ремонт на проспекте Ленина.

Подрядчик извинился перед туляками за срыв сроков ремонта проспекта Ленина

Комплексный ремонт ул. Кутузова начался в ночь на 4 апреля 2023 года. Администрация города обещала новые ливневки, пешеходные переходы, совмещенные с искусственной дорожной неровностью, тротуар и т. д. Но благоустройство всё никак не наступит.

Срок окончания ремонта проспекта Ленина снова перенесут

Читатель Николай пожаловался в редакцию Myslo на эти работы.

— Вот так выглядят стыки дороги и тротуара на ул. Кутузова по обе стороны. Где обещанная доступная среда? Дорожные бордюры задрали повыше, стыки либо засыпали щебнем, или вовсе оставили дыры. Ни в коем случае у этого подрядчика нельзя принимать данную улицу, пока не исправит все косяки! — говорит туляк.

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К слову, почему-то окончательные сроки ремонта улицы Кутузова не озвучивались. Myslo запросил эту информацию у администрации Тулы. 

 

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