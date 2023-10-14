Еще один объект проштрафившегося подрядчика: туляки показали, что творится на улице Кутузова

Всё будет быстро и качественно

Пока все охают и ахают про сорванные сроки ремонта проспекта Ленина, где-то в Криволучье тихонько грустит улица Кутузова. Контракт на ее реконструкцию по несчастливому стечению обстоятельств выиграла та же самая фирма - ООО «Универсалтехком».

Ул. Кутузова начали делать первой - работы стартовали в ночь на 4 апреля 2023 года. Вот что бодро рапортовала администрация на самом старте:

- Общая стоимость работ по двум объектам составит около 562 млн рублей. Планируемый срок окончания ремонта на обоих объектах — 1 сентября 2023 года. Ремонтировать будем комплексно: обустроим новые пешеходные переходы, совмещенные с искусственной дорожной неровностью, оборудуем новые участки ливневой канализации, где она отсутствовала, где имеются проблемы с локальными подтоплениями. Также по всей длине улицы Кутузова обустроим тротуар. На всем протяжении улицы будут заменены остановочные павильоны, нанесена горизонтальная дорожная разметка, установлены дорожные знаки, светофоры. Все остановочные пункты, где позволяют текущие условия, будут оборудованы заездными карманами.

А вот что говорил в апреле руководитель подрядной организации Игорь Мясоедов:

— Толщина нового дорожного покрытия составит 9 сантиметров. В ремонте будет задействовано 70 человек и около 30 единиц техники. Я абсолютно уверен в том, что работы завершим по графику, а улица долгое время будет радовать жителей.

Однако уже в мае появились первые звоночки. Администрация заметила, что работы отстают от графика. Но подрядчик снова обещал, что все будет хорошо. Хотя туляки замечали, что бригад явно мало. Когда работают на проспекте, на Кутузова - тишина. И наоборот. Привлечение субподрядчиков и прочих «субсубсуб» никакого результата не дало. Всё это вылилось в громкий скандал с непродуктивными извинениями, крупными штрафами и пропущенными сроками. Почему нельзя было что-то сделать сразу, наверное, потом всё же разберутся.

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Строили, строили, но асфальта не хватило?

Вот что пишут нам наши подписчики из Криволучья, где улицу Кутузова практически совсем забросили.

- Ремонт улицы Кутузова идет уже 5 месяцев! Дорожки засыпаны грубым щебнем. Все туфли перепортили. Настала осень, и мы будем портить сапоги. За этим вообще кто-то следит? Вот вам живой пример: от остановки "Почта" на ул. Кутузова ничего не делают. Везде переложили асфальт, и выше, и ниже. А тут что? Кончился? Надеюсь, мое сообщение дойдет до соответствующие инстанции и работу закончат. А то уже зима скоро, - пишет наша подписчица в телеграм.

Наталья тоже пожаловалась на локальные неудобства - дорожные знаки.



- С 16 сентября убрали знаки "пешеходный переход", дети, которые ходят в ЦО №45 с улиц Коксовая, Газовая, каждый день подвергаются опасности. Писали в администрацию неоднократно, отвечают "всё по плану". А зачем знаки убирать? Как всегда, ждём беды, а потом будем искать виновных!

По словам Натальи, на улице Кутузова от остановки "Бардина" до больницы на ул. Чаплыгина нет ни зебр, ни знаков. А новые, что поставили, до сих пор стоят в пакетах.