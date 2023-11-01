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В Туле обустроят 5 новых площадок для выгула собак
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле обустроят 5 новых площадок для выгула собак

Они появятся в трех территориальных округах.

В Туле обустроят еще пять площадок для выгула собак — в Зареченском, Центральном и Пролетарском округах. Они появятся по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 149,
  • ул. Максимовского, 10,
  • ул. Ряжская, напротив вокзала,
  • ул. Приупская, 30 (бывший «Куриный сквер»),
  • территория между улицами Батищева и Хворостухина.

По словам Татьяны Кожуховой, заместителя начальника управления по благоустройству администрации Тулы, подрядчик уже определен, работы идут. Сейчас для площадок делают основания, ставят ограждения, обустраивают подходы. Работы планируется завершить до 17 ноября. 

 

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