В Туле обустроят 5 новых площадок для выгула собак

В Туле обустроят еще пять площадок для выгула собак — в Зареченском, Центральном и Пролетарском округах. Они появятся по следующим адресам:
- пр. Ленина, 149,
- ул. Максимовского, 10,
- ул. Ряжская, напротив вокзала,
- ул. Приупская, 30 (бывший «Куриный сквер»),
- территория между улицами Батищева и Хворостухина.
По словам Татьяны Кожуховой, заместителя начальника управления по благоустройству администрации Тулы, подрядчик уже определен, работы идут. Сейчас для площадок делают основания, ставят ограждения, обустраивают подходы. Работы планируется завершить до 17 ноября.