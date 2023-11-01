В Туле обустроят 5 новых площадок для выгула собак

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле обустроят еще пять площадок для выгула собак — в Зареченском, Центральном и Пролетарском округах. Они появятся по следующим адресам:

пр. Ленина, 149,

ул. Максимовского, 10,

ул. Ряжская, напротив вокзала,

ул. Приупская, 30 (бывший «Куриный сквер»),

территория между улицами Батищева и Хворостухина.

По словам Татьяны Кожуховой, заместителя начальника управления по благоустройству администрации Тулы, подрядчик уже определен, работы идут. Сейчас для площадок делают основания, ставят ограждения, обустраивают подходы. Работы планируется завершить до 17 ноября.