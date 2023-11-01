Детали для тульского завода Haval собираются изготавливать в Ленобласти

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Производство автокомпонентов для завода Haval в Тульской области могут открыть в Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

– В ходе визита в инжиниринговый центр Great Wall Motor Company и переговоров с Советом по продвижению международной торговли Ленобласть озвучила предложения по развитию производства автокомпонентов для действующего производства Haval в Тульской области на базе простаивающих мощностей производителей Ленинградской области, – сообщили в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Как сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на брифинге по итогам поездки в Китай, 28 производителей компонентов для автомобилей в регионе уже ждут заказов.



Ранее, информагентство со ссылкой на генерального директора Корпорации развития и поддержки Тульской области Павла Татаренко сообщало, что китайский автопроизводитель Haval планировал ввести в производство восемь новых моделей в этом году.