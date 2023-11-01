  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле запустят новую маршрутку от Глушанок до Калужского шоссе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле запустят новую маршрутку от Глушанок до Калужского шоссе
Фото из архива Myslo

В Туле запустят новую маршрутку от Глушанок до Калужского шоссе

Маршрут № 10 соединит Онкологический центр и областной онкологический диспансер.

Стартовал открытый конкурс на осуществление перевозок по муниципальному маршруту «Онкологический центр – Тульский областной онкологический диспансер». Об этом рассказали в ЦО «Дорожно-транспортной деятельности» Тулы.

Так, новый маршрут будет иметь нумерацию № 10. Он соединит Онкологический центр на Калужском шоссе и областной онкологический диспансер в Глушанках.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 30 ноября. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится с 1 декабря. Подведение итогов – с 12 по 21 декабря.

Подробности о конкурсе по ссылке.

Читайте по теме: Как устроен новый онкоцентр в Туле

Автор:
сегодня, в 10:52 −4
Другие статьи по темам
Событие
новый маршрут
Место
онкоцентрТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Замес на трассе М2 в Туле: в ДТП попали три грузовика и микроавтобус – фото с места событий
Замес на трассе М2 в Туле: в ДТП попали три грузовика и микроавтобус – фото с места событий
Детали для тульского завода Haval собираются изготавливать в Ленобласти
Детали для тульского завода Haval собираются изготавливать в Ленобласти
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.