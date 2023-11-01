В Туле запустят новую маршрутку от Глушанок до Калужского шоссе

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Стартовал открытый конкурс на осуществление перевозок по муниципальному маршруту «Онкологический центр – Тульский областной онкологический диспансер». Об этом рассказали в ЦО «Дорожно-транспортной деятельности» Тулы.

Так, новый маршрут будет иметь нумерацию № 10. Он соединит Онкологический центр на Калужском шоссе и областной онкологический диспансер в Глушанках.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 30 ноября. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится с 1 декабря. Подведение итогов – с 12 по 21 декабря.

Подробности о конкурсе по ссылке.

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