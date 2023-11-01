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В Туле пройдет «Ночь искусств – 2023»: полная афиша

В Туле пройдет «Ночь искусств – 2023»: полная афиша

Выбрали для вас самые интересные мероприятия.

4 ноября в тульских учреждениях культуры пройдет «Ночь искусств»: к акции присоединились музеи и библиотеки, театры и кластер «Октава».

В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». 

Музей «Тульский кремль»

Тула, ул. Менделеевская, 12-б

  • С 18.00 по 21.00 – каждый час театрализованные мини-экскурсии, наглядно рассказывающие о прошлом Тульского кремля XVII века; 12+
  • C 18.00 по 19.00 – антиэкскурсия «Тульский кремль. Часто задаваемые вопросы». Ваши вопросы об истории Тульской крепости прозвучат в самом начале нашего путешествия и тогда Вы сами сможете корректировать маршрут нашей экскурсии. 16+

Музей «Тульские самовары»

Тула, ул. Менделеевская, 8

  • 18.00 – в музее состоится встреча с современным самоварным мастером, туляком Александром Павловичем Рыбаковым; 6+

  • 19.00 – интерактивное мероприятие «Гармонь: взгляд из прошлого в будущее». 12+

Тульский областной краеведческий музей

Тула, ул. Советская, д. 68

  • 18.00 – 00.00 – познавательная игра-квест, которая поможет погрузиться в атмосферу советского детства. Каждая команда получает буклет с заданиями и самостоятельно путешествует по выставке «Когда папа был маленьким»; 6+

  • 18.00 – авторская лекция Владимира Шарикова «Брачный обыск», где можно узнать о том, зачем же был необходим брачный обыск, о его особенностях в Тульской губернии; 12+

  • 19.00 – интерактивная экскурсия «Прикоснись к истории», где вы сможете подержать в руках подлинные зуб и фрагмент бивня мамонта, познакомиться с произведениями мастеров-скобянщиков, златокузнецов и детально рассмотреть все тонкости, хитрости и секреты изготовления старинных предметов, примерить на себя реплики средневекового оружия и доспехов, ощутить мягкое тепло тульской бесшитьевой традиционной игрушки; 6+

  • 20.00 – выступление студии танца BohoDance; 6+
  • 21.30 – интерактивное занятие «Посиделки на Казанскую», где участники мероприятия узнают об особенностях праздничного времяпрепровождения жителей Тульской губернии, об обычаях, связанных с осенним праздником Казанской, а также познакомятся с разнообразным воплощениями знаменитого образа. 6+

Тульский филиал Государственного исторического музея

Тула, ул. Металлистов, 10

  • С 18.15, после 19.00 – каждый час будет проводиться экскурсия по выставке «Ars Вotanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века», посетителей познакомят с растительными мотивами в искусстве периода Золотого века русской культуры; 12+

  • В 20.45 состоится экскурсия с мастер-классом «Поговорим на языке цветов», где участников познакомят с цветочным этикетом, помогут изучить «язык цветов». Также участники изготовят открытку с зашифрованным посланием; 12+

  • С 18.30 каждый час будет проводиться экскурсия по выставке «Шедевры Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея», во время которой гости познакомятся с богатейшей коллекцией произведений Императорского стеклянного завода; 12+

  • С 18.00 до 22.00 будут проходить мастер-классы «Искусство создавать прекрасное», на которых участников познакомят с цветочным этикетом прошлого, расскажут, что такое «язык цветов», научат делать цветы из стеклянного бисера. 12+

    Посетить выставки и мастер-классы можно бесплатно при наличии билета на одну из выставок.

Культурно-выставочный комплекс «Л.Н.Т.»

Тула, ул. Металлистов, д. 25

  • 14.00 — моноспектакль «Скажи мне правду о войне» и последующее чаепитие с яснополянской выпечкой.

Тульский музей изобразительных искусств

Тула, ул. Фридриха Энгельса, 64, 

  • 17.30 – литературно-музыкальная программа «Любви прекрасная звезда», подготовлена студентами и преподавателями Тульского областного колледжа культуры и искусства. В атмосферном пространстве изящных искусств вас ждут вокальная и инструментальная музыка и поэзия. Старинные и современные сочинения всегда новы и узнаваемы, легко запоминаются и по-прежнему любимы публикой. Исполнение музыкальной классики сопроводят бессмертные стихотворные строки И. С. Тургенева; 12+

  • 20.00 – литературно-музыкальная экскурсия-ассоциация «СоЗвучие», литературная часть – стихотворные и прозаические зарисовки, вдохновленные любимым музеем в исполнении автора – Анастасии Демидовой. Музыкальная часть – в сопровождении гитары прозвучат авторские композиции и произведения бардовской классики в качестве музыкальных ассоциаций к полотнам ТМИИ и стихотворениям Анастасии. Исполнитель, вокал – Валентина Буталова. 12+

 

Ремесленный двор «Добродей»

Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б

  • В 18.00 будет дан старт инклюзивно-просветительскому проекту «Свет окна». Гости двора первыми познакомятся с новым уникальным пространством, увидят историю родного края через призму внешнего убранства деревянного дома, совершат путешествие во времени и, прогулявшись по Резной улице, заглянут в окна и узнают, как жили туляки еще столетие назад. 12+

  • С 18.30 до 21.30 гости ремесленного двора смогут принять участие в игре-бродилке «Солнце в окошке», мастер-классах по обработке дерева и металла, а в Кустарном антимузее посетить «Кустарное кафе» и атмосферные фотозоны. 12+

  • Завершится «Ночь искусств» в 21.30 традиционной церемонией зажжения фонарей на фонарной аллея «Добродея». 12+

Историко-мемориальный музей Демидовых

Тула, ул. Демидовская, 9.

  • C 18.00 до 21.00 каждый час – ночная прогулка-экскурсия по Историко-мемориальному комплексу Демидовых с фонарями;
    19:00 – квест-игра «Что? Где? Когда?»; 12+
  • 19.00 – квест-игра «Что?Где?Когда?»; 12+
  • 20.00, 21.00 — лекция «Демидовский Санкт-Петербург»; 12+
  • 22.00 — квест-игра «Найди сокровища Демидовых».12+

Творческий кластер «Октава»

Тула, ул. Каминского, 24 

  • 15.00-16.00 экскурсия по выставке «Человек и машина», Музей станка; 12+

  • 16.00-17.00 Экскурсия по выставке «Придумано и сделано в России», Музей станка; 12+

  • 17.30-18.30 Мастер-класс “Кинцуги. Искусство несовершенства”; 2 этаж, музейная мастерская; 12+

  • 17.30-18.30 Мастер-класс “Сухоцветы в интерьере”; кафе музея, 2 этаж; 12+

  • 19.00-20.00 Поэтический перформанс “Голос поэзии”; 2 этаж, зал выставки «Почувствуй Октаву»; 12+

  • 20.00-21.30 Лекция Игоря Волкова, искусствоведа, куратора Государственной Третьяковской галереи, “Живые вещи. Поэтика повседневности в современном искусстве”; 3 этаж, конференц-зал; 12+

  • 21.30-23.00 Фильм «Тайна Пикассо», Анри-Жорж Клузо; Большой зал, 1 этаж; 12+

Выставочный зал

Тула, Красноармейский просп., 16

  • 18.00 – квест «Вокруг этюдника», участники и гости зала смогут принять участие в квесте «Вокруг этюдника». Разгадывая череду увлекательнейших загадок и головоломок, узнают какими предметами и материалами пользуются художники работая вне мастерской; 12+

  • 18.00 – экскурсия по выставке «Шедевры Мастеров Парижской Школы»; 12+

  • 19.00 – практическая лекция «Как сфотографировать небо?», где участники мероприятия научатся пользоваться настройками камеры своих телефонов для создания самых удачных фотографий, узнают больше о процессе их обработки. Фотограф и путешественник Александр Садовский раскроет секреты «ночной» фотографии и поделится наблюдениями от посещения Кавказа; 12+

  • 20.00 – лекция «Краткая история французского кино: от братьев Люмьер до Гаспара Ноэ», участники узнают, как зарождался, изменялся и совершенствовался французский кинематограф с течением времени, а также познакомятся поближе с «французской новой волной» и современными авторскими режиссёрами, открыв для себя новые имена; 12+

  • 20.00 – выступление музыкального коллектива «Ali Di Pollo», молодежной рок-группы из Тулы. Играют песни в стиле поп-панк и панк-рок. 16+

ТИАМ

  • 19.00-22.00 — Постоянная экспозиция «Старая тульская аптека». Вход бесплатный (Дом Белявского, пр. Ленина, 27, первый этаж); 0+

  • 20.00-21.00 — Авторская экскурсия от научного сотрудника музея Владимира Глазкова по выставке фотографического оборудования и принадлежностей кон. XIX нач. XX века (из частной коллекции А. Коляскина (Тула). Вход бесплатный (Дом Белявского, пр. Ленина, 27, первый этаж); 0+

    19.00-22.00 — Выставка «Цветные сумерки. Пастели Петра Дика». Вход бесплатный (Дом Крафта, пр. Ленина, 25, второй этаж); 0+

  • 19.00-22.00 — Выставка «Левша. Очень медленное чтение». Вход бесплатный (Площадка «Нимфозориум», ул. Металлистов, 19); 0+

  • 19.00-20.00 — Презентация новых работ графической серии Артёма Лоскота «ПЛАТО ВЪ ЛОНДОНЪ», оффлайн-викторина (серия экспонируется на выставке «Левша. Очень медленное чтение»). Победитель викторины получит эстамп из серии А. Лоскота (Площадка «Нимфозориум», ул. Металлистов, 19). 0+

Тульский военно-исторический музей


Тула, Менделеевская ул., 12В.

  • 18.00 – квест «В поисках ежика Шипы», в ходе которого участники не только разгадают секреты истории и найдут символ нашего музея, но и смогут сфотографироваться с ним и сделать поделку из бумаги «Ежик Шипа» на память; 6+

  • 19.30 – посетителей встретят герои разных исторических эпох и проведут костюмированные мини-экскурсии; 6+

  • 21.00 – командная игра «ПоКВИЗим», где посетители музея смогут проявить эрудицию, прокачать свою логику и смекалку; 12+

  • С 18.00 до 22.00 будут работать фотозоны. 6+

Мемориальный музей им. Н.И. Белобородова

Тула, просп. Ленина, 16

  • 19.00 — музыкальная гостиная «Розы Тургенева». В программе прозвучат стихотворные сочинения писателя в обрамлении произведений музыкальной классики (Баха, Моцарта, Шопена, Фибиха, Даргомыжского и др.) в исполнении О.И. Филатовой, краеведа, музыканта, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов. 12+

Дом-музей В.В. Вересаева

Тула, ул. Гоголевская, 82

  • 18.00 — фольклорный праздник-посиделки «Зимние Кузьминки». Посетители погрузятся в атмосферу народного праздника. Участники интерактивной программы смогут познакомиться с историей
    праздника «Зимние кузьминки», его традициями и обычаями, узнать о старинных русских-народных промыслах, принять участие в музыкальной викторине. 6+

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Автор:
сегодня, в 10:01 0
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