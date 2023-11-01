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5 ноября в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

5 ноября в центре Тулы ограничат продажу алкоголя

Ограничения связаны с проведением футбольного матча.

5 ноября в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) — «Родина» (Москва). Начало матча в 18.00 часов. 

В соответствии с Законом ТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» не допускается розничная продажа алкогольной продукции на расстоянии менее 1 км от стадиона «Арсенал» (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) во время проведения спортивного массового мероприятия 5 ноября 2023 года с 15.00 до 22.00 часов.

 

сегодня, в 12:55 0
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