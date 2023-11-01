АКМ обыграл «Челны» в заключительном матче домашней серии

Фото пресс-службы АКМ.

В начале первого периода было много силовой борьбы, но до удалений дело не дошло. К середине периода туляки перехватили инициативу, отличный момент был у Максима Лазарева: нападающий выкатился 1 в 0, но переиграть вратаря не вышло. На 16-й минуте встречи Даниил Жураков мощно бросил с синей линии и «прошил» вратаря гостей — 1:0. В конце периода АКМ играл в меньшинстве, но «Челны» реализовать преимущество не сумели.

Второй отрезок игры выдался насыщенный на моменты, но плохой на реализацию. На 3-й минуте Даниил Аноп подкараулил на пятаке шайбу и сделал счет 2:0 в пользу АКМ. После команды начали обмениваться удалениями, но реализация хромала. В конце периода михайловцы зажали соперника в их зоне, но чудеса реакции показывал вратарь подопечных Александра Соколова. При счете 2:0 команды отправились на перерыв.

Третий период получился достаточно равным по игре: туляки владели инициативой, а гости пытались убегать в контратаки. На 11-й минуте их вояж увенчался успехом — 2:1. Концовка встречи осталась за михайловцами, но счет встречи не изменился. Победа АКМ 2:1.

Комментарий и. о. главного тренера АКМ Сергея Королева:

— Хорошо, что выиграли, но игра пока не та, которую мы хотим видеть. Возможно, недонастрой команды, последние события [речь идет о смене тренера] могли повлиять на игру, но победили, реализовали большинство. Тульских болельщиков поздравляю с победой, смогли набрать два очка при не самой лучшей игре.

Следующий матч АКМ проведёт на выезде 4 ноября в 12.00 против «Югры».