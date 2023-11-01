Жилье есть, но это «клоповники»: Богородицкая администрация задолжала нуждающимся гражданам 16 квартир

Прокуратура выяснила, что чиновники не исполнили решения суда.

Прокуратура проверила администрацию Богородицкого района в части исполнения жилищного законодательства и исполнительного производства.

Оказалось, администрация стала должником по 16 искам прокурора о предоставлении нуждающимся гражданам жилых помещений. Чиновники не исполнили решения суда.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что в собственности муниципального образования Богородицкий район свободные жилые помещения есть. Но предоставить их гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, невозможно: помещения не соответствуют санитарным и противопожарным требованиям.

- Отдельные квартиры не оборудованы центральным водоснабжением и водоотведением, в них установлено печное отопление, а орган местного самоуправления меры по приведению муниципального жилищного фонда в пригодное для проживания состояние не принимает, - сообщает прокуратура.

С целью устранения выявленных нарушений межрайонная прокуратура внесла главе администрации представление.

Также прокуратура возбудила в отношении должностного лица администрации дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений).