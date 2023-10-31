В Тульской области представили более 100 находок с поля Куликовской битвы

Фото Романа Солопова.

К 650-летию Куликовской битвы Государственный музей-заповедник «Куликово поле» выпустил новый каталог реликвий, найденных в Тульской области у слияния Дона и Непрядвы. Юбилейное иллюстрированное издание подготовили кандидаты исторических наук Татьяна и Андрей Наумовы совместно с оружиеведом Юрием Кулешовым.

Каталог «Следы великого сражения. Свод находок с поля Куликовской битвы» описывает и атрибутирует более 100 предметов.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, коллекция разделена по темам: оружие дистанционного и ближнего боя, защитное вооружение, снаряжение коня и всадника, христианская металлопластика, украшения, нумизматика. Отдельный раздел посвящен почти 60 упоминаниям о находках предметов с Поля Мамаева побоища, сохранившимся в публикациях и архивных материалах XVIII — первой половины XX века.

Своя история и у тематического издания, уходящая истоками в XIX век. Первую попытку обобщения находок с поля Куликовской битвы в 1851 году осуществил туляк, первый секретарь славяно-русского отделения Русского археологического общества Иван Сахаров. В дальнейшем такие обзоры появлялись не раз. Из наиболее удачных можно отметить свод научного сотрудника и археолога Государственного исторического музея Марии Фехнер 1991 года.

К 625-летней годовщине Мамаева побоища Государственным историческим музеем в 2005 году был выпущен каталог находок с поля битвы. Он был подготовлен кандидатом исторических наук, научным сотрудником музея Олегом Двуреченским и подводил первые итоги проведенных научно-исследовательских работ на Куликовом поле. Спустя 3 года этим же автором был выпущен еще один более расширенный вариант каталога. В последующие годы исследователи получили новую серию предметов и письменных свидетельств о реликвиях с поля сражения. К 650-летию Куликовской битвы настало время издать новые варианты расширенной публикации находок.

— Одной из злободневных тем, связанных с Куликовской битвой, была и остается проблема наличия и количество находок на месте сражения, — говорит о задаче, которая стояла перед создателями «Свода» один из авторов — археолог, исследователь Куликова поля, заместитель директора Государственного музея-заповедника «Куликово поле» по научной работе Андрей Наумов. — Иногда диву даешься, сколько фантастических версий и теорий высказано в Интернете по этому поводу. Но у самой науки истории, которая развивается по научным законам, есть свой ответ на эти вопросы. И одним из таких ответов стало издание «Следы великого сражения. Свод находок с поля Куликовской битвы».

В процессе подготовки каталога была проведена огромная научно-исследовательская работа. Были заново осмотрены, изучены и проанализированы более 6 тысяч предметов, найденных на поле битвы в 1996–2019 годах.

В то время, когда верстались материалы исследователей, хранители фондов и экспозиционеры музея-заповедника «Куликово поле» дополняли витрины Зала реликвий Музея Куликовской битвы в Моховом новыми артефактами. В 2022 году двенадцать новых археологических находок с места сражения предстали перед посетителями. В их числе оказались детали панцирного доспеха — две пластины, накладка (деталь крепления), наплечник, а также втулка копья, четыре наконечника стрелы, фрагмент лицевой створки креста-энколпиона с образом Архангела Михаила, калачевидное кресало.

Составители нового каталога находок с места сражения решили не ограничиваться только лишь артефактами, соотносимыми сегодня с битвой 8 сентября 1380 года.

— Наука не стоит на месте, появляются новые источники и датировки, — объясняет концепцию юбилейного издания Андрей Наумов. — То, что раньше относили к сражению, сегодня подвергается серьезной критике и наоборот, находки, ранее считавшиеся лишь предметами крестьянской бытовой культуры XVII–XX веков, сегодня включают в круг предметов, относящихся к Куликовской битве». Учитывая эту тенденцию, авторы каталога решили оставить в этом издании предметы воинского вооружения и снаряжения, найденные непосредственно на исследованной территории Поля Куликовской битвы, вне зависимости от их современной культурно-хронологической интерпретации. Исключение составила лишь та часть находок, которая явно моложе самого сражения — предметы XVII–XX веков.

Авторы надеются, что последующие научно-исследовательские работы на основе этого каталога позволят сделать новые открытия в истории Куликовской битвы.