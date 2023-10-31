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Ноябрь начнется с аномального тепла
Фото Алексея Пирязева.

Ноябрь начнется с аномального тепла

В начале месяца ожидается +13 градусов.

В конце октября Центральную Россию замело снегом — местами снежный покров вырос до 10 сантиметров, в регионах был мороз до -5 градусов. Теперь же погода начинает кардинально меняться: в страну хлынул очень теплый атлантический воздух. Это принесет дожди и аномальное потепление.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», ноябрь начнется с рекордных значений — температура повысится до +9…+13°, что на 7–8° теплее нормы. Такая погода характерна для последних чисел сентября и начала октября.

Затем похолодает до +6…+7°, но и это заметно выше климатической нормы. А в конце рабочей недели нас ждет обвал холода: пройдет снег, образуется гололедица. Дневная температура опустится до −2…+3°.

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