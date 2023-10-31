Прокуратура проверяет речку возле йога-поселка в Заокском районе

Фото пресс-службы облпрокуратуры

Тульская природоохранная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования в коттеджном поселке села Острецово Заокского района. Речь идет о речке Филипповка в йога-поселке Vanberry Village.

На место выехал сотрудник регионального министерства природных ресурсов и экологии с представителем администрации Заокского района. Они осмотрели коттеджный поселок и окрестности пруда.

– В ходе проверки запрошена необходимая разрешительная документация по вопросам использования водного объекта, результаты контрольно-надзорных мероприятий контролирующих органов. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Инцидент начался с того, что в адрес Тульского отделения «ЭКА» поступило обращение от местных жителей.

– В окрестностях поселка находится река Филипповка, которая, по мнению некоторых собственников, преднамеренно и планомерно уничтожается уже несколько лет. В самом истоке установлен туалет по типу выгребной ямы. Им пользуются тысячи людей, приезжающих на различные мероприятия на данную территорию, – сказано в тексте.

Местные полагают, что пойму и берега водоема регулярно подвергают различным видам переустройства, русло несколько раз перегораживалось дамбой. По их словам, это привело к гибели деревьев по берегам и полному разрушению экосистемы. Они отмечают: из поймы исчезли гнездовья птиц и некоторые виды животных.