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На одного жителя Тульской области приходится более 200 деревьев
Фото Алексея Пирязева.

На одного жителя Тульской области приходится более 200 деревьев

Любопытную статистику представил Рослесинфорг.

На одного жителя Тульской области приходится 226 деревьев и 0,2 гектара земли лесного фонда. Всего в регионе произрастает 335,5 млн деревьев. Об этом сообщает Рослесинфорг.

Отмечается, что наш регион не отличается высокой лесистостью — его территория только на 14,3% покрыта лесами. В то же время природный ландшафт Тульской области и породный состав ее лесов довольно разнообразный. Часть территории относится к зоне лиственных лесов, а часть к лесостепной зоне. Вдоль Оки тянутся хвойные леса, где встречается ель, но чаще здесь образуются сосновые боры. 

При этом все же большую часть территории области занимают лиственные породы, среди которых выделяется дуб высокоствольный и дуб низкоствольный. Эти породы занимают 39% площади земель, покрытых лесом. В структуре лесных насаждений береза образует 23%, осина 15%, далее следуют липа, ель и сосна.

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Фотограф:
сегодня, в 09:43 +2
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