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В Плавске начался капитальный ремонт моста
Фото администрации МО Плавский район.

В Плавске начался капитальный ремонт моста

Движение будет реверсивным.

В Плавске начался капитальный ремонт моста через реку Плава на улице Урицкого. По информации генерального подрядчика «Тулаавтодора», во второй половине текущей недели планируется установка знаков и оборудования для организации реверсивного движения по одной полосе. Об этом пишет администрация МО Плавский район. 

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Жителей просят учитывать организацию движения на мосту при планировании поездок на личном и общественном транспорте.

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Капремонт проводится по программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории МО Плавский район».

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