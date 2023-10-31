Фото администрации МО Плавский район.

В Плавске начался капитальный ремонт моста через реку Плава на улице Урицкого. По информации генерального подрядчика «Тулаавтодора», во второй половине текущей недели планируется установка знаков и оборудования для организации реверсивного движения по одной полосе. Об этом пишет администрация МО Плавский район.

Жителей просят учитывать организацию движения на мосту при планировании поездок на личном и общественном транспорте.

Капремонт проводится по программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории МО Плавский район».