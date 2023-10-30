Тульские оперативники накрыли нарколабораторию с 500 кг прекурсоров

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Кимовский межрайонный прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя Воронежской области. Ему вменяют покушение на незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой.

С апреля по июнь этого года воронежец, следуя указаниям неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, купил жилой дом в селе Бучалки Кимовского района. Там оборудовал подпольную химическую лабораторию по производству наркотиков.

Стать наркодилером ему не удалось. В момент, когда мужчина занимался прекурсорами, к нему нагрянули сотрудники полиции.

– Из незаконного оборота изъято свыше 500 кг прекурсора наркотического средства. Уголовное дело направлено в Кимовский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры области.