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Тульские оперативники накрыли нарколабораторию с 500 кг прекурсоров
Фото Артема Жильцова

Тульские оперативники накрыли нарколабораторию с 500 кг прекурсоров

Уроженец Воронежской области оборудовал мефедроновую лабораторию в селе Кимовского района.

Кимовский межрайонный прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя Воронежской области. Ему вменяют покушение на незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой.

С апреля по июнь этого года воронежец, следуя указаниям неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, купил жилой дом в селе Бучалки Кимовского района. Там оборудовал подпольную химическую лабораторию по производству наркотиков.

Стать наркодилером ему не удалось. В момент, когда мужчина занимался прекурсорами, к нему нагрянули сотрудники полиции.

– Из незаконного оборота изъято свыше 500 кг прекурсора наркотического средства. Уголовное дело направлено в Кимовский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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Фотограф:
сегодня, в 14:12 +1
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БучалкиКимовский районТульская областьПрокуратура Тульской области

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