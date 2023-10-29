Алексей Дюмин поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд – один из самых востребованных. Благодаря вам сотни тысяч наших жителей ежедневно совершают деловые и туристические поездки. Вы перевозите самые разные, нередко жизненно важные грузы не только по Тульской области, но и по всей стране.

Совершенствование транспортной инфраструктуры, повышение комфорта и безопасности перевозок – в числе ключевых задач развития отрасли.

Уверен, что вы продолжите делать все для их решения, будете и впредь способствовать укреплению экономики региона.

Спасибо вам за нелегкую работу, самоотдачу и преданность делу.

Желаю вам здоровья, благополучия и удачи на дорогах!