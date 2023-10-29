  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алексей Дюмин поздравил автомобилистов с профессиональным праздником - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

29 октября в России отмечают День автомобилистов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд – один из самых востребованных. Благодаря вам сотни тысяч наших жителей ежедневно совершают деловые и туристические поездки. Вы перевозите самые разные, нередко жизненно важные грузы не только по Тульской области, но и по всей стране.

Совершенствование транспортной инфраструктуры, повышение комфорта и безопасности перевозок – в числе ключевых задач развития отрасли.

Уверен, что вы продолжите делать все для их решения, будете и впредь способствовать укреплению экономики региона.

Спасибо вам за нелегкую работу, самоотдачу и преданность делу.

Желаю вам здоровья, благополучия и удачи на дорогах!

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:06 +3
Другие статьи по темам
Событие
день автомобилиста
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Силовики доставили двоих мигрантов из Средней Азии в военкомат
Силовики доставили двоих мигрантов из Средней Азии в военкомат
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.