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Силовики доставили двоих мигрантов из Средней Азии в военкомат
Фото телеграм-канала Тула. ЭкстремиZм

Силовики доставили двоих мигрантов из Средней Азии в военкомат

Очередной рейд провели в Венёве.

Накануне в Тульской области провели очередной рейд мигрантов. Об этом 28 октября рассказал телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

В этот раз проверяли тех, кто получил российский паспорт, но не встал на воинский учет. По информации источника, правоохранители проводили рейд в одном из предприятий Венёва.

Проверили около 20 иностранных специалистов. Двоим уроженцам Средней Азии силовики вручили повестки. Их уже поставили на учет в военкомате.

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Напомним, накануне силовики провели рейд в распределительном центре «Магнита» в Иншинском. По итогу выявили 31 нарушение миграционного законодательства. 

Читайте по теме: Очередной рейд силовиков в Туле: правоохранители проверили 177 иностранцев

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