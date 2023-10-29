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Администрация и мэрия Тулы: «Новые вагоны и автобусы соответствуют современным требованиям»

Администрация и мэрия Тулы: «Новые вагоны и автобусы соответствуют современным требованиям»

29 октября в России отмечают День автомобилистов.

Глава города Ольга Слюсарева и глава администрации Илья Беспалов от имени депутатов городской думы и администрации Тулы поздравили работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

– Сегодня свой профессиональный праздник отмечают водители, диспетчеры, контролеры, автослесари, инженерно-технические работники – все, кто посвятил свою жизнь автотранспортной отрасли.

Ваш труд в значительной степени влияет на обеспечение стабильного функционирования города. Благодаря вашей работе в Туле ежедневно осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Этими услугами пользуются тысячи туляков.

Органы местного самоуправления уделяют развитию муниципального транспорта большое внимание. На улицах Тулы появляются новые трамвайные вагоны и автобусы, которые соответствуют всем современным требованиям, ремонтируются дороги.

Благодарим работников сферы за профессионализм, ответственность и нелегкий труд на благо жителей города.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы, новых успехов и достижений!

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сегодня, в 12:13 −1
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